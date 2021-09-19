Марш равенства в Киеве: полиция не зафиксировала ни одного нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Марш равенства, который состоялся в Киеве 19 сентября, прошел без нарушений правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
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"Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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В центре Киева прошел Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе. Организоры перед началом мероприятия ожидали, что в нем примут участие до десяти тысяч граждан.
Впоследствии организаторы заявили, что Марш Равенства собрал 7000 участников и участниц, под лозунгом "Плечом к плечу на защиту равноправия". К мирному шествию присоединились украинские и иностранные политики, представители и представительницы дипломатических учреждений, международных и украинских организаций, представители/ницы шоу-бизнеса. В этом году Марш Равенства имел Манифест с политическими требованиями действующей власти, который будет ей передано.
Также более 30 организованных колонн вышли на Марш Равенства, среди которых были ЛГБТ + военные, ЛГБТ + люди с инвалидностью, родители ЛГБТ + детей, представительств посольств многих стран и другие.
"После года пандемии, несмотря на запугивания праворадикальными группировками, несмотря на погодные условия, 7000 человек вышли бороться и отстаивать свои права. Мы рады, что Марш прошел безопасно. Вся команда КиевПрайд благодарна каждому и каждой, кто сегодня пришел в центр столицы, в центр Украины, чтобы поддержать ЛГБТ + сообщество, Манифест Марша с требованиями к власти и ценности, которые близки всем: свободу, равенство, право быть собой", - рассказал Ленни Емсон, директор ОО "КиевПрайд".