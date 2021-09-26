У Києві пройшов кліматичний марш
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кліматичний марш пройшов у неділю у центрі української столиці, передає кореспондент УНН.
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Так, учасники маршу стартували з Михайлівської площі близько 12:00, пройшли через Майдан Незалежності, та близько 14:00 були вже під стінами Верховної Ради.
Зі слів організаторів маршу, вони зібрали людей сьогодні, щоб “ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею”.
Учасники вимагають збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.
Також організатори закликали учасників дотримуватися протиепідемічних заходів — носити маски та зберігати соціальну дистанцію, а також утримуватись від використання політичної символіки та логотипів бізнес-компаній.
За інформацією ГУНП у Києві у коментарі УНН, жодних правопорушень під час акції зафіксовано не було.
“Без порушень, десь 300 осіб (брали участь у марші - ред.)”, — повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Додамо
Як писав УНН, 19 вересня у Києві відбувся Марш рівності.