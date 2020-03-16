В Киеве провели 60 исследований на коронавирус: не подтвердилось ни одно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве государственные и частные больницы провели более 60 обследований граждан на коронавирус, на сегодняшний день случаев заражения не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, зафиксированы ли в Киеве люди с коронавирусом, Поворозник ответил: "Не зафиксировано на сегодняшний кдень. Мы провели, вместе с частными клиниками, более 60 обследований на коронавирус. На сегодняшний день случаев не зафиксировано".
Напомним, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко заявил, что в Украине количество инфицированных коронавирусом гораздо больше, чем показывает статистика, и единственным оружием против него является карантин.