У Києві провели 60 досліджень на коронавірус: не підтвердилося жодне
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві державні та приватні лікарні провели понад 60 обстежень громадян на коронавірус, на сьогоднішній день випадків зараження не зафіксовано. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи зафіксовано у Києві людей з коронавірусом, Поворозник відповів: "Не зафіксовано на сьогоднішній день. Ми провели, разом з приватними клініками, більше 60 обстежень на коронавірус. На сьогоднішній день випадків не зафіксовано".
Нагадаємо, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко заявив, що в Україні кількість інфікованих коронавірусом значно більше, ніж показує статистика, і єдиною зброєю проти нього є карантин.