В Киеве проведут благотворительную тренировку по кикбоксингу и боксу

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«Друзья, накануне праздников команда RED BARBELL решила провести праздничное благотворительное мероприятие. Приглашаем вас принять участие в открытой тренировке по КИКБОКСИНГУ и БОКСУ. Вас ждет: мощная тренировка, возможность стать в спарринг с чемпионами Европы и мира, общение с единомышленниками, хорошее настроение и заряд спортивной энергии на весь грядущий год. Стоимость за участие в мероприятии вы выбираете по своему усмотрению», - сообщили в спортклубе.

Все собранные средства будут потрачены на подарки детям ВПЛ из Донецкой области, временно проживающим в Киеве.

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«Почему именно Донецкая область? «RED BARBELL» это маленькая спортивная семья из разных уголков Украины и Донецкой области в том числе. Мы решили поддержать маленьких жителей Донбасса. 24 февраля 2022 года перекроило судьбы каждого из нас, но каждый из нас остается патриотом своей общины, маленькой территории, но такой родной, такой своей… Мы хотим подарить маленькое чудо, которое передаст «Привет» из родного дома!», - добавили в RED BARBELL.

Мероприятие будет реализовано при поддержке СК «RED BARBELL», МЦ «380 Volt», ВПО HUB Донецкой области.

Отчетность о всех собранных средствах и их перерасчет будут опубликованы на странице клуба также на этой странице вы можете получить подробную информацию о том, куда переводить средства.

Адрес по которому состоится тренировка: г.Киев, ул. Ак. Курчатова, 5 (ст.м. Лесная) СК «RedBarbell».