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У Києві проведуть благодійне тренування з кікбоксингу та боксу

У Києві проведуть благодійне тренування з кікбоксингу та боксу

Київ • УНН

 • 1060063 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Мережа столичних спортклубів RED BARBELL 29 грудня проведе відкрите благодійне тренування з кікбоксингу та боксу, повідомляє УНН.

Цитата

«Друзі, напередодні свят команда RED BARBELL вирішила провести святковий благодійний захід. Запрошуємо вас прийняти участь у відкритому тренуванні з КІКБОКСИНГУ та БОКСУ. На вас чекає: потужне тренування, можливість стати в спаринг з чемпіонами Європи та світу, спілкування з однодумцями, хороший настрій та заряд спортивної енергії на весь прийдешній рік. Вартість за участь у заході ви обираєте на свій розсуд», - повідомили у спортклубі.

Всі зібрані кошти будуть витрачені на подарунки дітям ВПО з Донецької області, які тимчасово проживають в Києві.

«Чому саме Донецька область? «RED BARBELL» це маленька спортивна родина з різних куточків України, і Донецької області в тому числі. Ми вирішили підтримати маленьких жителів Донбасу. 24 лютого 2022 року перекроїло долі кожного з нас, але кожен з нас залишається патріотом своєї громади, маленької території, але ж такої рідної, такої своєї… Ми хочемо подарувати маленьке чудо, яке передасть «Привіт» з рідного дому!», - додали у RED BARBELL.

Захід буде реалізовано за підтримки СК «RED BARBELL», МЦ «380 Volt», ВПО HUB Донецької області.

Звітність про всі зібрані кошти та їх перерахунок будуть опубліковані на сторінці клубу також на цій сторінці ви можете отримати детальну інформацію про те, куди переводити кошти. 

Адреса за якою відбудеться тренування: м.Київ, вул. Ак. Курчатова, 5 (ст.м. Лісова) СК «RedBarbell».

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