В Киеве продают помещения делового центра "Французский квартал"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. “Киевгорстрой” реализует помещения для бизнеса в деловом центре “Французский квартал”. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Офисный центр “Французский квартал” на ул.Академика Филатова, 2/1 (бывшая Анри Барбюса) — это новый бизнес-центр европейского уровня в самом сердце столицы, построенный с использованием современных материалов, систем инженерного оборудования, высококачественной отделки.
“Вам и вашим партнерам понравится современное и оригинальное архитектурное решение, удачное сочетание применяемых отделочных фасадных материалов и, конечно же, большие витражные окна”, — говорится в сообщении.
Офисный центр “Французский квартал” имеет очень удачное расположение. В него удобно добираться от 4 станций метро — “Дворец Украина”, “Лыбидская”, “Печерская” и “Дружбы Народов”. Личное авто можно оставить в подземном паркинге ЖК “Французский квартал”, где в наличии всегда достаточное количество мест.
Здание офисного центра “Французский квартал” состоит из 6 этажей, общей площадью 7850,2 кв.м, а удачные планировки помещений позволяют легко ориентироваться в нем посетителям и работникам.