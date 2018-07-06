В Киеве продают помещения делового центра "Французский квартал"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90669 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113659 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134507 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141292 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178584 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130628 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 188754 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118405 просмотра

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Актуальное
В Киеве продают помещения делового центра "Французский квартал"

В Киеве продают помещения делового центра "Французский квартал"

Киев  •  УНН

 • 51791 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. “Киевгорстрой” реализует помещения для бизнеса в деловом центре “Французский квартал”. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Офисный центр “Французский квартал” на ул.Академика Филатова, 2/1 (бывшая Анри Барбюса) — это новый бизнес-центр европейского уровня в самом сердце столицы, построенный с использованием современных материалов, систем инженерного оборудования, высококачественной отделки.

“Вам и вашим партнерам понравится современное и оригинальное архитектурное решение, удачное сочетание применяемых отделочных фасадных материалов и, конечно же, большие витражные окна”, — говорится в сообщении.

Офисный центр “Французский квартал” имеет очень удачное расположение. В него удобно добираться от 4 станций метро — “Дворец Украина”, “Лыбидская”, “Печерская” и “Дружбы Народов”. Личное авто можно оставить в подземном паркинге ЖК “Французский квартал”, где в наличии всегда достаточное количество мест.

Здание офисного центра “Французский квартал” состоит из 6 этажей, общей площадью 7850,2 кв.м, а удачные планировки помещений позволяют легко ориентироваться в нем посетителям и работникам.

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