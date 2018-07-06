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У Києві продають приміщення ділового центру "Французький квартал"

У Києві продають приміщення ділового центру "Французький квартал"

Київ • УНН

 • 51791 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. “Київміськбуд” реалізує приміщення для бізнесу в діловому центрі “Французький квартал”. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

Офісний центр “Французький квартал” на вул.Академіка Філатова, 2/1 (колишня Анрі Барбюса) — це новий бізнес-центр європейського рівня в самому серці столиці, побудований з використанням сучасних матеріалів, систем інженерного устаткування, високоякісної обробки.

“Вам і вашим партнерам сподобається сучасне і оригінальне архітектурне рішення, вдале поєднання застосованих оздоблювальних фасадних матеріалів і, звичайно ж, великі вітражні вікна”, — йдеться в повідомленні.

Офісний центр “Французький квартал” має дуже вдале розташування. До нього зручно добиратися від 4 станцій метро — “Палац Україна”, “Либідська”, “Печерська” та “Дружби Народів”. Власне авто можна залишити в підземному паркінгу ЖК “Французький квартал”, де в наявності завжди достатня кількість місць.

Будівля офісного центру “Французький квартал” складається з 6 поверхів, загальною площею 7850,2 кв.м, а вдалі планування приміщень дають можливість легко орієнтуватися у ньому відвідувачам і працівникам.

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