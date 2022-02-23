В Киеве пресекли платный митинг в тюрьмах: задержано 34 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве, возле здания Министерства юстиции Украины полиция пресекла платный митинг якобы активистов против насилия в украинских тюрьмах. Было задержано 34 человека. Об этом на своем Facebook сообщил советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.
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“Только что киевской полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского и на ул. Городецкого. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах”, - говорится в сообщении.
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По словам Геращенко, Минюст Украины был проинформирован ранее о “возможных истериях и бунтах” в тюрьмах.
“Однако этот "прогон" перехватили полицейские, и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупреждён. Бунты закончились, не начавшись”, - добавляет Геращенко.
В результате, те, кто взяли деньги за “прогон пошуметь”, решили пикетировать, “чтобы отчитаться перед заказчиками”.
"Но и тут не вышло. 34 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД”, - отмечает он.
В полицию поступила информация, что лица из криминального окружения кавказской национальности организуют акцию протеста с примерно 300 участниками относительно жестокого обращения с заключенными в местах лишения свободы.
По проверенной информации, организаторы указанных акций связаны с криминальным окружением оккупированной российскими войсками Горловки. Среди криминального окружения Киева неизвестные, которые имеют существенные суммы денег.
Добавим
Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что, скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим, на внеочередном заседании ближе к вечеру.