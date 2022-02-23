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В Киеве пресекли платный митинг в тюрьмах: задержано 34 человека

В Киеве пресекли платный митинг в тюрьмах: задержано 34 человека

Киев • УНН

 • 108785 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве, возле здания Министерства юстиции Украины полиция пресекла платный митинг якобы активистов против насилия в украинских тюрьмах. Было задержано 34 человека. Об этом на своем Facebook сообщил советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.

Цитата

“Только что киевской полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского и на ул. Городецкого. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах”, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Геращенко, Минюст Украины был проинформирован ранее о “возможных истериях и бунтах” в тюрьмах.

“Однако этот "прогон" перехватили полицейские, и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупреждён. Бунты закончились, не начавшись”, - добавляет Геращенко.

В результате, те, кто взяли деньги за “прогон пошуметь”, решили пикетировать, “чтобы отчитаться перед заказчиками”.

"Но и тут не вышло. 34 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД”, - отмечает он.

В полицию поступила информация, что лица из криминального окружения кавказской национальности организуют акцию протеста с примерно 300 участниками относительно жестокого обращения с заключенными в местах лишения свободы.

По проверенной информации, организаторы указанных акций связаны с криминальным окружением оккупированной российскими войсками Горловки. Среди криминального окружения Киева неизвестные, которые имеют существенные суммы денег.

Добавим

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что, скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим, на внеочередном заседании ближе к вечеру.

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