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У Києві запобігли платному мітингу у в'язницях: затримано 34 особи

У Києві запобігли платному мітингу у в'язницях: затримано 34 особи

Київ • УНН

 • 108787 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Києві, біля будівлі Міністерства юстиції України, поліція припинила платний мітинг нібито активістів проти насильства в українських в'язницях. Було затримано 34 особи. Про це на своєму Facebook повідомив радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє УНН.

Цитата

“Щойно київська поліція жорстко припинила спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського та на вул. Городецького. Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами Геращенка, Мін'юст України проінформували раніше про “можливі істерії та бунти” у в'язницях.

“Однак цей "прогін" перехопили поліцейські, і міністра юстиції, який відповідає за порядок у в'язницях, було попереджено. Бунти закінчилися, не розпочавшись”, - додає Геращенко.

Зрештою, ті, хто взяли гроші за “прогін пошуміти”, вирішили пікетувати, “щоб відзвітуватися перед замовниками”.

“Але й тут не вийшло. 34 "мітингувальники" затримано та доправлено до Печерського РВВС”, - зазначає він.

До поліції надійшла інформація, що особи з кримінального оточення кавказької національності організовують акцію протесту з приблизно 300 учасниками щодо жорстокого поводження з ув'язненими в місцях позбавлення волі.

За перевіреною інформацією, організатори зазначених акцій пов'язані з кримінальним оточенням окупованої російськими військами Горлівки. Серед кримінального оточення Києва невідомі, які мають значні суми коштів.

Додамо

Сьогодні Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що, швидше за все, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим, на позачерговому засіданні ближче до вечора.

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