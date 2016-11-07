В Киеве на месте памятника Ленину презентовали временную инсталляцию

Для инсталляции "Бесконечное празднование" (Endless Celebration) художник выбрал три цвета светофора, чтобы с помощью красного (силуэт Ленина) продемонстрировать невозможность вернуться к прошлому. Зеленый (Дева Мария) и желтый (поп-певица Мадонна), в свою очередь, демонстрируют возможные направления движения вперед. Также эти три лица олицетворяют столпы современного общества: идеологию, религию и экономику.

"Установка Махмуда Бакши является ироническим комментарием стороннего наблюдателя к историческому моменту, в котором сейчас находится Украина. В своих предыдущих проектах иранский художник часто рассматривает памятник как рекламу, способ государственной пропаганды новых идей. Художник разработал этот проект как попытку визуально сформулировать исторический выбор, сделанный украинцами, когда они убрали памятник Ленину со своего места ", - отметили организаторы события.

Инсталляция будет находиться на бульваре Шевченко до 21 ноября 2016 года.