У Києві на місці пам'ятника Леніну презентували тимчасову інсталяцію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У столиці на бульварі Т.Шевченка, на місці поваленого пам'ятника Леніну, презентували тимчасову інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші під назвою "Безкінечне святкування", передає кореспондент УНН.
Для інсталяції "Безкінечне святкування" (Endless Celebration) митець вибрав три кольори світлофора, щоб за допомогою червоного (силует Леніна) продемонструвати неможливість повернутися до минулого. Зелений (Діва Марія) і жовтий (поп-співачка Мадонна), у свою чергу, демонструють можливі напрямки руху вперед. Також ці три обличчя уособлюють стовпи сучасного суспільства: ідеологію, релігію та економіку.
"Інсталяція Махмуда Бакші є іронічним коментарем стороннього спостерігача до історичного моменту, в якому наразі перебуває Україна. У своїх попередніх проектах іранський митець часто розглядає пам'ятник як рекламу, спосіб державної пропаганди нових ідей. Художник розробив цей проект як спробу візуально сформулювати історичний вибір, зроблений українцями, коли вони прибрали пам'ятник Леніну зі свого місця", - зазначили організатори події.
Інсталяція буде знаходитися на бульварі Шевченка до 21 листопада 2016 року.