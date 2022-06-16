В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда: персонал и посетителей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда – работников и посетителей эвакуировали. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Цитата
“16 июня 2022 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда”, – говорится в сообщении.
Детали
Киевский апелляционный суд временно прекратил работу, чтобы правоохранители провели необходимые действия.
Работников и посетителей эвакуировали.
Напомним
6 июня в Ровно полиция получила сообщение о заминировании аэропорта. На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ровенского РУП.