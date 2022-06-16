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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Києві повідомили про замінування апеляційного суду: персонал та відвідувачів евакуювали

У Києві повідомили про замінування апеляційного суду: персонал та відвідувачів евакуювали

Київ • УНН

 • 127760 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду – працівників та відвідувачів евакуювали. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

“16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу, щоб правоохоронці провели необхідні дії.

Працівників та відвідувачів евакуювали.

Нагадаємо

6 червня у Рівному поліція отримала повідомлення про замінування аеропорту. На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.

Українські Національні Новини

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