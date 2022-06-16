У Києві повідомили про замінування апеляційного суду: персонал та відвідувачів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду – працівників та відвідувачів евакуювали. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.
Цитата
“16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу, щоб правоохоронці провели необхідні дії.
Працівників та відвідувачів евакуювали.
Нагадаємо
6 червня у Рівному поліція отримала повідомлення про замінування аеропорту. На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП.