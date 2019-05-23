В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел на проезжей части дороги по адресу Владимирской спуск, 2.
"В 8:52 к нам поступило сообщение, что горит автомобиль Geely, в 9:05 пожар локализован, а в 9:06 ликвидирован", - отметили в пресс-службе.
По данным ГСЧС, на месте происшествия работало два автомобиля спасателей.
Информации о пострадавших нет. Причины пока неизвестны.
Напомним, в Хмельницком из-за масштабного пожара чуть не вспыхнула заправка.