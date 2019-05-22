У Хмельницькому через масштабну пожежу мало не спалахнула заправка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Хмельницьку сталась масштабна пожежа складу автомобільних покришок, через що могла загорітись розташована поруч автозаправна станція з бензином і скрапленим газом. Про це повідомляє прес-центр ДСНС області, передає УНН.
Повідомлення про пожежу складу автомобільних покришок, розташованого на Проспекті Миру в обласному центрі, надійшло до рятувальників об 11:12.
Вогонь охопив близько 200 кв.м складських приміщень. Рятувальники зазначили, що існувала загроза перекидання полум’я на суміжні будівлі, припарковані автомобілі та автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складів.
Крім того, за 20 м від місця події знаходиться 9-поверховий житловий будинок, тож наслідки могли бути непередбачуваними.
Пожежу вдалось локалізувати об 11:40 і остаточно ліквідувати о 12:10, а також запобігти подальшому поширенню полум’я.
Причина загоряння наразі з’ясовується. Травмованих та загиблих під час пожежі не було.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу у виробничо-складській будівлі на Дніпропетровщині.