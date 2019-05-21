Рятувальники ліквідували пожежу у виробничо-складській будівлі на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Солонянському районі Дніпропетровської області вогнеборці ліквідували пожежу у виробничо-складській будівлі, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Дніпропетровській області.
21 травня о 15:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чекмарьова, селища міського типу Солоне у Солонянському районі.
“Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у виробничо-складській будівлі. Склади знаходяться в оренді: 1. виробничо-складське приміщення, зберігання та переробка поролону; 2. складське приміщення, зберігання гречаної крупи. Пожежа виникла під дахом крупосховища. Знищено дах будівлі, продукція та виробниче обладнання в середині. Загальна площі пожежі 3000 кв. м”, — вказано у повідомленні.
Загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 14:11 та ліквідовано о 19:48.