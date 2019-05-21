Спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Солонянском районе Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар в производственно-складском здании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
21 мая в 15:21 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на улице Чекмарева, поселка городского типа Соленое в Солонянском районе.
“Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в производственно-складском здании. Склады находятся в аренде: 1. производственно-складское помещение, хранение и переработка поролона; 2. складское помещение, хранения гречневой крупы. Пожар возник под крышей крупосховища. Уничтожена крыша здания, продукция и производственное оборудование в середине. Общая площади пожара 3000 кв. м”, — указано в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 14:11 и ликвидирован в 19:48.