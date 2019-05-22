В Хмельницком из-за масштабного пожара чуть не вспыхнула заправка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Хмельницком произошел масштабный пожар склада автомобильных покрышек, из-за чего могла загореться расположена рядом автозаправочная станция с бензином и сжиженным газом. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области, передает УНН.
Сообщение о пожаре склада автомобильных покрышек, расположенного на Проспекте Мира в областном центре, поступило к спасателям в 11:12.
Огонь охватил около 200 кв.м складских помещений. Спасатели отметили, что существовала угроза переброски пламени на соседние здания, припаркованные автомобили и автозаправочную станцию с бензином и сжиженным газом, расположенную на расстоянии 30 м от складов.
Кроме того, в 20 м от места происшествия находится 9-этажный жилой дом, поэтому последствия могли быть непредсказуемыми.
Пожар удалось локализовать в 11:40 и окончательно ликвидировать в 12:10, а также предотвратить дальнейшее распространение пламени.
Причина возгорания выясняется. Травмированных и погибших во время пожара не было.
Напомним, спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании на Днепропетровщине.