У Києві посеред дороги загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Києві посеред дороги загорівся автомобіль. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталася на проїжджій частині дороги за адресою Володимирській узвіз, 2.
"О 8:52 до нас надійшло повідомлення, що горить автомобіль Geely, о 9:05 пожежу локалізовано, а о 9:06 ліквідовано", - зазначили у прес-службі.
За даними ДСНС, на місці події працювало два автомобілі рятувальників.
Інформації щодо постраждалих немає. Причини поки невідомі.
Нагадаємо, у Хмельницькому через масштабну пожежу мало не спалахнула заправка.