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У Києві посеред дороги загорівся автомобіль

У Києві посеред дороги загорівся автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У Києві посеред дороги загорівся автомобіль. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася на проїжджій частині дороги за адресою Володимирській узвіз, 2.

"О 8:52 до нас надійшло повідомлення, що горить автомобіль Geely, о 9:05 пожежу локалізовано, а о 9:06 ліквідовано", - зазначили у прес-службі.

За даними ДСНС, на місці події працювало два автомобілі рятувальників.

Інформації щодо постраждалих немає. Причини поки невідомі.

Нагадаємо, у Хмельницькому через масштабну пожежу мало не спалахнула заправка.

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