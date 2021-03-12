В Киеве предупредили об ограничении на вход на три станции метро из-за футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", пишет УНН.
Цитата
"В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер"(Донецк) и "Десна" (Чернигов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Так, после окончания игры (которая начнется в 17:00), для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - сообщили в КП.
Детали
Сообщается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Добавим
В Киеве в 2020 году на фоне пандемии метро воспользовались более 279,4 млн пассажиров, что примерно на 60% меньше, чем в позапрошлом году.