У Києві попередили про обмеження на вхід до трьох станцій метро через футбол

Цитата

"У неділю, 14 березня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів) можливі деякі зміни у роботі столичної підземки. Так, після закінчення гри (яка розпочнеться о 17:00), для забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Додамо

У Києві у 2020 році на тлі пандемії метро скористалися понад 279,4 млн пасажирів, що близько на 60% менше, ніж у позаминулому році.