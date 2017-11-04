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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61021 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129417 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107524 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110066 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108189 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101010 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105742 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102699 просмотра

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В Киеве пообещали начать подключение к теплу музеев и вузов

В Киеве пообещали начать подключение к теплу музеев и вузов

Киев  •  УНН

 • 10543 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киеве начнут подключать учреждения бюджетной сферы, в частности, учреждения культуры, образования и тому подобное. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Он отметил, что прежде всего, речь идет о музеях, где хранятся исторические памятники, картинные галереи, а также высшие учебные заведения, где находятся студенты.

"Мы в очередной раз вынуждены принимать решения на комиссии ТЭБ и ЧС по подключению бюджетных учреждений, чтобы избежать фатальных последствий. Иначе существуют риски для здоровья студентов, сохранения уникальных памятников культуры и тому подобное. Поэтому мы обязаны начать подключение этих заведений", - отметил П.Пантелеев.

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П.Пантелеев добавил, что вопрос цены на газ для бюджетных учреждений должен быть решен в ближайшее время.

"У нас есть надежда, что на ближайшем заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 ноября будет рассмотрен вопрос корректировки тарифа для бюджетных учреждений", - добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в Киеве к отоплению подключены лишь 23 админздания.

Украинские Национальные Новости

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