В Киеве пообещали начать подключение к теплу музеев и вузов

Он отметил, что прежде всего, речь идет о музеях, где хранятся исторические памятники, картинные галереи, а также высшие учебные заведения, где находятся студенты.

"Мы в очередной раз вынуждены принимать решения на комиссии ТЭБ и ЧС по подключению бюджетных учреждений, чтобы избежать фатальных последствий. Иначе существуют риски для здоровья студентов, сохранения уникальных памятников культуры и тому подобное. Поэтому мы обязаны начать подключение этих заведений", - отметил П.Пантелеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 150 домов в Киеве остаются без тепла из-за долгов



П.Пантелеев добавил, что вопрос цены на газ для бюджетных учреждений должен быть решен в ближайшее время.

"У нас есть надежда, что на ближайшем заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 ноября будет рассмотрен вопрос корректировки тарифа для бюджетных учреждений", - добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в Киеве к отоплению подключены лишь 23 админздания.