У Києві пообіцяли почати підключення до тепла музеїв та вишів

Він зазначив, що насамперед, йдеться про музеї, де зберігаються історичні пам’ятки, картинні галереї, а також вищі навчальні заклади, де перебувають студенти.

"Ми вкотре змушені приймати рішення на комісії ТЕБ та НС щодо підключення бюджетних установ, аби уникнути фатальних наслідків. Інакше існують ризики для здоров’я студентів, збереження унікальних пам’яток культури тощо. Тому ми зобов’язані розпочати підключення цих закладів", – зазначив П. Пантелеєв.

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П.Пантелеєв додав, що питання ціни на газ для бюджетних установ має бути вирішене найближчим часом.

"Ми маємо сподівання, що на найближчому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 7 листопада буде розглянуте питання коригування тарифу для бюджетних установ", – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у Києві до опалення підключено лише 23 адмінбудівлі.