В Киеве заметили двойника Стэна Ли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября, в Киеве был замечен мужчина внешне очень похожий на известного создателя комиксов Marvel Стэна Ли. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Отметим, что мужчина был замечен на кассе одного из супермаркетов в Голосеевском районе Киева.
На данный момент не известно стало такое сходством результатом случайного совпадения или мужчина является фанатом великого автора и специально пытался воссоздать его образ.
Как сообщал УНН, в США, в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel.
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Напомним, компании Marvel Comics и The Walt Disney Company почтили память умершего в понедельник автора комиксов Стэна Ли, поблагодарив его за работу и отметив выдающиеся достижения.
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