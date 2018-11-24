В Киеве заметили двойника Стэна Ли

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102865 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108408 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144653 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140716 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134525 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168108 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Киеве заметили двойника Стэна Ли

В Киеве заметили двойника Стэна Ли

Киев  •  УНН

 • 21321 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября, в Киеве был замечен мужчина внешне очень похожий на известного создателя комиксов Marvel Стэна Ли. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Отметим, что мужчина был замечен на кассе одного из супермаркетов в Голосеевском районе Киева.

На данный момент не известно стало такое сходством результатом случайного совпадения или мужчина является фанатом великого автора и специально пытался воссоздать его образ.

Как сообщал УНН, в США, в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

Напомним, компании Marvel Comics и The Walt Disney Company почтили память умершего в понедельник автора комиксов Стэна Ли, поблагодарив его за работу и отметив выдающиеся достижения.

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