У Києві помітили двійника Стена Лі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, в Києві був помічений чоловік зовні дуже схожий на відомого творця коміксів Marvel Стена Лі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відзначимо, що чоловік був помічений на касі одного з супермаркетів в Голосіївському районі Києва.
На даний момент не відомо стала така схожість результатом випадкового збігу або чоловік є фанатом великого автора і спеціально намагався відтворити його образ.
Як повідомляв УНН, в США, у віці 95 років пішов з життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel.
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Нагадаємо, компанії Marvel Comics і The Walt Disney Company вшанували пам'ять померлого в понеділок автора коміксів Стена Лі, подякувавши йому за роботу і зазначивши видатні досягнення.
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