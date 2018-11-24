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У Києві помітили двійника Стена Лі

У Києві помітили двійника Стена Лі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, в Києві був помічений чоловік зовні дуже схожий на відомого творця коміксів Marvel Стена Лі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Відзначимо, що чоловік був помічений на касі одного з супермаркетів в Голосіївському районі Києва.

На даний момент не відомо стала така схожість результатом випадкового збігу або чоловік є фанатом великого автора і спеціально намагався відтворити його образ.

Як повідомляв УНН, в США, у віці 95 років пішов з життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel.

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Нагадаємо, компанії Marvel Comics і The Walt Disney Company вшанували пам'ять померлого в понеділок автора коміксів Стена Лі, подякувавши йому за роботу і зазначивши видатні досягнення.

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