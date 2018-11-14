Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стэн Ли и его дочь Джоан Селия Ли придумали еще одного супергероя перед смертью Стэна Ли. Ему дали имя Dirt Man (человек-грязь - ред. УНН). Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
"Джоан Селия Ли пришла в редакцию TMZ Live, чтобы рассказать о наследии отца и показала, что у них есть новый герой под именем Dirt Man, которого они придумали вместе", - сообщается на сайте издания.
На вопросы о том, какие силы имеет новый супергерой, или какая у него история, Джоан Селия ответила о том, что это все "очень интересно", но пока не раскрывала подробностей о персонаже. Она также не стала рассказывать, появится этот персонаж на киноэкранах или в комиксах.
Как сообщал УНН, в США, в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel.
Напомним, компании Marvel Comics и The Walt Disney Company почтили память умершего в понедельник автора комиксов Стэна Ли, поблагодарив его за работу и отметив выдающиеся достижения.