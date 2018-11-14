Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105934 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149310 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144064 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136275 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128124 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170864 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

Киев  •  УНН

 • 68894 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стэн Ли и его дочь Джоан Селия Ли придумали еще одного супергероя перед смертью Стэна Ли. Ему дали имя Dirt Man (человек-грязь - ред. УНН). Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

"Джоан Селия Ли пришла в редакцию TMZ Live, чтобы рассказать о наследии отца и показала, что у них есть новый герой под именем Dirt Man, которого они придумали вместе", - сообщается на сайте издания.

На вопросы о том, какие силы имеет новый супергерой, или какая у него история, Джоан Селия ответила о том, что это все "очень интересно", но пока не раскрывала подробностей о персонаже. Она также не стала рассказывать, появится этот персонаж на киноэкранах или в комиксах.

Как сообщал УНН, в США, в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel.

Напомним, компании Marvel Comics и The Walt Disney Company почтили память умершего в понедельник автора комиксов Стэна Ли, поблагодарив его за работу и отметив выдающиеся достижения.

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