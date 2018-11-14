Стен Лі перед смертю придумав нового супергероя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Стен Лі та його дочка Джоан Селія Лі придумали ще одного супергероя перед смертю Стена Лі. Йому дали ім’я Dirt Man (людина-бруд — ред. УНН). Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.
“Джоан Селія Лі прийшла в редакцію TMZ Live, щоб розповісти про спадщину свого батька та показала, що в них є новий герой під ім’ям Dirt Man, якого вони вигадали разом”, — повідомляється на сайті видання.
На питання які має сили цей супергерой, чи яка в нього історія, Джоан Селія відповіла про те що це "дуже цікаво", але поки що не розкривала подробиць про персонажа. Вона також не стала розповідати, чи появиться цей персонаж на кіноекранах чи в коміксах.
Як повідомляв УНН, у США, у віці 95 років пішов із життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel.
Нагадаємо, компанії Marvel Comics і The Walt Disney Company вшанували пам’ять померлого в понеділок автора коміксів Стена Лі, подякувавши йому за роботу і зазначивши видатні досягнення.