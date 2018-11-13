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Marvel Comics і Disney подякували Стену Лі за досягнення в творчості

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Компанії Marvel Comics і The Walt Disney Company вшанували пам’ять померлого в понеділок автора коміксів Стена Лі, подякувавши йому за роботу і зазначивши видатні досягнення. Спільна заява компаній розміщено в понеділок на сайті Marvel, інформує УНН.

“Marvel і вся The Walt Disney Company шанують життя і кар’єру Стена Лі і висловлюють безмежну подяку за неперевершені досягнення в стінах компаній. Кожен раз, коли ви будете відкривати комікс Marvel, Стен буде поруч”, — йдеться в тексті.

“Стен Лі був настільки ж визначним, як і його персонажі. Справжній супергерой для фанатів Marvel по всьому світу Стен мав талант надихати, розважати і об’єднувати. Межі його уяви перевершували лише розміри його серця”, — вказав глава Disney Роберт Айгер. Представники компаній також висловили співчуття дочці і брату Лі.

За даними порталу TMZ, Лі помер в понеділок у віці 95 років в одній з лікарень Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія), куди був доставлений на машині швидкої допомоги зранку того ж дня.

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