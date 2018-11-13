Marvel Comics и Disney поблагодарили Стэну Ли за достижения в творчестве

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106777 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151209 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145498 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136942 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Marvel Comics и Disney поблагодарили Стэну Ли за достижения в творчестве

Marvel Comics и Disney поблагодарили Стэну Ли за достижения в творчестве

Киев  •  УНН

 • 9712 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Компании Marvel Comics и The Walt Disney Company почтили память умершего в понедельник автора комиксов Стэна Ли, поблагодарив его за работу и отметив выдающиеся достижения. Совместное заявление компаний размещено в понедельник на сайте Marvel, информирует УНН.

“Marvel и вся The Walt Disney Company чтят жизнь и карьеру Стэна Ли и выражают бесконечную благодарность за непревзойденные достижения в стенах компаний. Каждый раз, когда вы будете открывать комикс Marvel, Стэн будет рядом”, — говорится в тексте.

“Стэн Ли был столь же выдающимся, как и его персонажи. Настоящий супергерой для фанатов Marvel по всему миру Стэн обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Границы его воображения превосходили лишь размеры его сердца”, — указал глава Disney Роберт Айгер. Представители компаний также выразили соболезнования дочери и брату Ли.

По данным портала TMZ, Ли умер в понедельник в возрасте 95 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния), куда был доставлен на машине скорой помощи утром того же дня.

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