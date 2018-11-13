Marvel Comics и Disney поблагодарили Стэну Ли за достижения в творчестве

“Marvel и вся The Walt Disney Company чтят жизнь и карьеру Стэна Ли и выражают бесконечную благодарность за непревзойденные достижения в стенах компаний. Каждый раз, когда вы будете открывать комикс Marvel, Стэн будет рядом”, — говорится в тексте.

“Стэн Ли был столь же выдающимся, как и его персонажи. Настоящий супергерой для фанатов Marvel по всему миру Стэн обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Границы его воображения превосходили лишь размеры его сердца”, — указал глава Disney Роберт Айгер. Представители компаний также выразили соболезнования дочери и брату Ли.

По данным портала TMZ, Ли умер в понедельник в возрасте 95 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния), куда был доставлен на машине скорой помощи утром того же дня.