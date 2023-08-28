В Киеве полковника СБУ нашли мертвым в собственном кабинете: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве в собственном кабинете нашли мертвым полковника СБУ. Как сообщают СМИ, речь идет о самоубийстве, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, полковника СБУ нашли мертвым в его же кабинете с огнестрельным ранением. Также якобы была обнаружена и предсмертная записка.
В СБУ в комментарии УНН сообщили, что "обстоятельства смерти сотрудника исследуются". Информацию ни о самоубийстве, ни о записке - не комментировали.
"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины", - добавили в Службе безопасности.
В СБУ также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
"Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", - резюмировали в СБУ.
В то же время информации от Нацполиции относительно самоубийства сотрудника СБУ пока нет.