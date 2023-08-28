У Києві полковника СБУ знайшли мертвим у власному кабінеті: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві у власному кабінеті знайшли мертвим полковника СБУ. Як повідомляють ЗМІ, йдеться про самогубство, передає УНН.
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За даними ЗМІ, полковника СБУ знайшли мертвим у його ж кабінеті з вогнепальним пораненням. Також нібито була виявлена й передсмертна записка.
У СБУ у коментарі УНН повідомили, що "обставини смерті співробітника досліджуються". Інформацію ні про самогубство, ні про записку - не коментували.
"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - додали у Службі безпеки.
У СБУ також висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.
"Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - резюмували в СБУ.
У той же час інформації від Нацполіції щодо самогубства співробітника СБУ наразі немає.