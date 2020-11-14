В Киеве полицейские закрыли спорткомплекс "5 элемент" за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина администрацией спорткомплекса "5 элемент", который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Сегодня в Киеве мобильные группы полицейских заступили на охрану правопорядка и проверку соблюдения карантина. При этом правоохранители объясняют требования действующего законодательства и необходимость соблюдения противоэпидемических требований”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время рейдов установлено, что спортивный комплекс “5 элемент” в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение.
“В результате составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня.