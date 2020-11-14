У Києві поліцейські зачинили спорткомплекс “5 елемент” через порушення карантину

“Сьогодні у Києві мобільні групи поліцейських заступили на охорону правопорядку та перевірку дотримання карантинних обмежень. При цьому правоохоронці роз’яснюють вимоги чинного законодавства та необхідність дотримання протиепідемічних вимог”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час рейдів встановлено, що спортивний комплекс “5 елемент” у Подільському районі працює у звичному режимі. Поліцейські попередили адміністрацію про адміністративну та кримінальну відповідальність, однак у відповідь почули відмову припинити роботу і впустити поліцейських у приміщення.

“У результаті складено адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня.