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В Киеве начнут высаживать цветы в начале мая - Киевзеленстрой

В Киеве начнут высаживать цветы в начале мая - Киевзеленстрой

Киев  •  УНН

 • 32708 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Масштабное Озеленение Киева начнется в конце апреля - начале мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевзеленстроя.

“Сейчас все зависит от погоды, надо дождаться постоянного солнца”, — сообщили в Киевзеленстрое.

По словам работников предприятия, сновным проблемой для создания новых зеленых насаждений холодный грунт.

“Если мы сейчас будем сажать цветы и деревья — они могут погибнуть. Нужно чтобы хорошо прогрелся почву. Чтобы в воздухе не было мороза. Поэтому это будет конец апреля — начало мая ”- отметили в пресс-службе.

Напомним, в этом году в столице планируют высадить 140 тыс. деревьев и кустов и 13 млн цветов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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