В Киеве начнут высаживать цветы в начале мая - Киевзеленстрой

“Сейчас все зависит от погоды, надо дождаться постоянного солнца”, — сообщили в Киевзеленстрое.

По словам работников предприятия, сновным проблемой для создания новых зеленых насаждений холодный грунт.

“Если мы сейчас будем сажать цветы и деревья — они могут погибнуть. Нужно чтобы хорошо прогрелся почву. Чтобы в воздухе не было мороза. Поэтому это будет конец апреля — начало мая ”- отметили в пресс-службе.

Напомним, в этом году в столице планируют высадить 140 тыс. деревьев и кустов и 13 млн цветов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.