В Киеве начнут высаживать цветы в начале мая - Киевзеленстрой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Масштабное Озеленение Киева начнется в конце апреля - начале мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевзеленстроя.
“Сейчас все зависит от погоды, надо дождаться постоянного солнца”, — сообщили в Киевзеленстрое.
По словам работников предприятия, сновным проблемой для создания новых зеленых насаждений холодный грунт.
“Если мы сейчас будем сажать цветы и деревья — они могут погибнуть. Нужно чтобы хорошо прогрелся почву. Чтобы в воздухе не было мороза. Поэтому это будет конец апреля — начало мая ”- отметили в пресс-службе.
Напомним, в этом году в столице планируют высадить 140 тыс. деревьев и кустов и 13 млн цветов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.