У Києві почнуть висаджувати квіти на початку травня - Київзеленбуд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Масштабне озеленювання Києва розпочнеться в кінці квітня - на початку травня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Київзеленбуду.
“Зараз все залежить від погоди, треба дочекатися постійного сонця” — повідомили у Київзеленбуді.
За словами працівників підприємства, сновною проблемою для створення нових зелених насаджень є холодний ґрунт.
“Якщо ми зараз будемо садити квіти та дерева — вони можуть загинути. Потрібно аби добре прогрівся ґрунт. Щоб в повітрі не було морозу. Тому це буде кінець квітня — початок травня” — наголосили у прес-службі.
Нагадаємо, цього року в столиці планують висадити 140 тисяч дерев і кущів і 13 млн квітів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.