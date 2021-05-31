В Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В столице за неделю зарегистрировано 9168 больных гриппом и ОРВИ, в том числе на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 58,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 309.
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"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 12% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 4637 (рост на 33,1%), взрослых - 4531 человек (снижение на 3,7%)" , - говорится в сообщении.
Добавим
В структуре заболеваемости дети составляют 50,6%, а на предыдущей неделе - 42,5%. 45,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 31,9% - зарегистрировано 2116 случаев.
В медицинские учреждения за неделю госпитализировано 443 человека, из них 56 - дети.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2202000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 мая, - 1000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Это количество самая низкая с начала года.