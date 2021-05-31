У Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 58,8%. Наразі показник захворюваності становить 309.

Цитата

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4637 (зростання на 33,1%), дорослих – 4531 особа (зниження на 3,7%)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У структурі захворюваності діти становлять 50,6%, а на попередньому тижні – 42,5%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 31,9% – зареєстровано 2116 випадків.

До медичних закладів за тиждень госпіталізовано 443 особи, із них 56 – діти.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,202 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 травня, - 1 тисяча, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Ця кількість найнижча з початку року.