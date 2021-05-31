У Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 30292 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 108553 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 151049 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 134910 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 141417 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98999 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83420 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 187372 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88675 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 281576 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 60020 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 68761 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 23726 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 32491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 49057 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 153409 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 187372 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 281576 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 448760 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 434734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 7184 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33508 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38941 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39361 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40291 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 17270 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ. У столиці за тиждень зареєстровано 9168 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення КМДА.

У Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 58,8%. Наразі показник захворюваності становить 309. 

Цитата

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4637 (зростання на 33,1%), дорослих – 4531 особа (зниження на 3,7%)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У структурі захворюваності діти становлять 50,6%, а на попередньому тижні – 42,5%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 31,9% – зареєстровано 2116 випадків.

До медичних закладів за тиждень госпіталізовано 443 особи, із них 56 – діти.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,202 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 травня, - 1 тисяча, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Ця кількість найнижча з початку року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45