В Киеве после трех дней подъема уровня половодья вода пошла на спад
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве уровень воды в Днепре за сутки существенно упал - на 19 см, после трех дней подъема уровня половодья, сообщили в КГВА, пишет УНН.
Детали
По информации Укргодрометцентра, по состоянию на утро 28 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 290 см (по Балтийской системе высот). "Что аж 19 см меньше, чем за прошедшие сутки", - указали в КГВА.
Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый).
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"То есть, после трех дней подъема уровня половодья, вода пошла на спад. На данный момент по городу Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - сказал глава КГВА Сергей Попко.
Напомним
В столице три дня подряд рос уровень воды в Днепре.