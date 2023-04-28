У Києві після трьох днів підйому рівня водопілля вода пішла на спад
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві рівень води у Дніпрі за добу суттєво впав - на 19 см, після трьох днів підйому рівня водопілля, повідомили у КМВА, пише УНН.
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За інформацією Укргодрометцентру, станом на ранок 28 квітня рівень води в річці Дніпро в Києві біля мосту «Метро» складає 9 290 см (за Балтійською системою висот). "Що аж 19 см менше, ніж минулої доби", - вказали у КМВА.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).
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"Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад. На даний момент по місту Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - сказав голова КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо
У столиці три дні поспіль зростав рівень води в Дніпрі.