В Киеве пошел первый снег

В Киеве сегодня пошел мокрый снег с дождем.

Сегодня, 12 ноября температура воздуха в течение дня составит 6-13 градусов выше нуля. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла. В большинстве областей пройдут периодические небольшие дожди.

В западных областях - местами небольшой дождь. Ночью 2-6 градусов тепла, днем ​​7-9 градусов тепла.

В северных областях возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​7-9 градусов тепла.

В восточных областях незначительные дожди. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​8-10 градусов тепла.

В центральной части - местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​8-12 градусов выше нуля.

В южной части - облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем ​​10-14 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 метров в секунду.