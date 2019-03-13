В Киеве повысили тарифы на отопление и горячую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 1 мая 2019 повышает тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании
Полный пересмотр тарифов обусловлено следующими факторами:
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- повышением цены природного газа (без учета налога на добавленную стоимость, тарифов на транспортировку и распределение природного газа) для всех категорий потребителей с 01.05.2019 на 15,2% (с 6235,51 грн/1 тыс. м куб до 7184,80 грн / 1 тыс. куб) в соответствии с Постановлением КМУ от 19.10.2018 № 867;
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- изменением уровня тарифов (повышение) на производство тепловой энергии СП "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго" для всех категорий потребителей в среднем на 19%, рассчитанных с 01.05.2019 в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 01.08.2017 № 991 и предоставленных в НКРЕКП на установление ;
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- ростом тарифов на централизованное водоснабжение ЧАО "Киевводоканал" на 13,9% установленных постановлением НКРЭ от 25.01.2019 № 58 на уровне 9,01 грн. за м. куб по сравнению с 7,91 грн. за м. куб, учтенных в действующих тарифах на тепловую энергию;
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- повышением договорной цены на поставку электрической энергии на 5% согласно заключенного договора "О поставках электрической энергии потребителю" от 27 декабря 2018 между КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Киевские энергетические услуги" учитывая внедрение новой модели рынка электрической энергии Украины;
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- изменением годового плана производства, транспортировки и поставки тепловой энергии (уменьшение на 14%);
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- повышением затрат на ремонты подрядным способом в связи с заключением договоров согласно проведенным тендерных процедур;
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- снижением тарифа на производство тепловой энергии, вырабатываемой на установках с использованием альтернативных источников энергии СП "Завод Энергия" для категории "население" на 0,1% с 864,68 за Гкал (без НДС) до 863,84 грн за Гкал (без НДС) и для категории 2бюджетни учреждения "на 0,1% с 1238,74 за Гкал (без НДС) до 1237,48 грн за Гкал
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- (Без НДС);
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- повышением платы на землю.
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С новыми тарифами можно будет ознакомиться тут.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует установить предельный тариф на централизованное отопление.