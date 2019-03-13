У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" з 1 травня 2019 року підвищує тарифи на опалення і гарячу воду. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії
Повний перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:
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- підвищенням ціни природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу) для всіх категорій споживачів з 01.05.2019 на 15,2% (з 6235,51 грн/1 тис. м куб до 7184,80 грн/1 тис. м куб) відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 № 867;
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- зміною рівня тарифів (підвищення) на виробництво теплової енергії СП "Київські ТЕЦ" КП "Київтеплоенерго" для всіх категорій споживачів в середньому на 19%, розрахованих з 01.05.2019 відповідно до постанови НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 та наданих до НКРЕКП на встановлення;
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- зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ "Київводоканал" на 13,9% встановлених постановою НКРЕКП від 25.01.2019 № 58 на рівні 9,01 грн. за м. куб у порівнянні з 7,91 грн. за м. куб, врахованих у діючих тарифах на теплову енергію;
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- підвищенням договірної ціни на постачання електричної енергії на 5% згідно до укладеного Договору "Про постачання електричної енергії споживачу" від 27 грудня 2018 року між КП "Київтеплоенерго" та ТОВ "Київські енергетичні послуги" з огляду на впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;
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- зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (зменшення на 14%);
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- підвищенням витрат на ремонти підрядним способом у зв’язку із заключенням договорів відповідно до проведених тендерних процедур;
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- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП "Завод Енергія" для категорії "населення" на 0,1% з 864,68 за Гкал (без ПДВ) до 863,84 грн за Гкал (без ПДВ) та для категорії 2бюджетні установи" на 0,1% з 1238,74 за Гкал (без ПДВ) до 1237,48 грн за Гкал
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- (без ПДВ);
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- підвищенням плати на землю.
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З новими тарифами можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує встановити граничний тариф на централізоване опалення.