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У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду

У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" з 1 травня 2019 року підвищує тарифи на опалення і гарячу воду. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії 

Повний перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

  •  підвищенням ціни природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу) для всіх категорій споживачів з 01.05.2019 на 15,2% (з 6235,51 грн/1 тис. м куб до 7184,80 грн/1 тис. м куб) відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 № 867;
  •  зміною рівня тарифів (підвищення) на виробництво теплової енергії СП "Київські ТЕЦ" КП "Київтеплоенерго" для всіх категорій споживачів в середньому на 19%, розрахованих з 01.05.2019 відповідно до постанови НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 та наданих до НКРЕКП на встановлення;
  •  зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ "Київводоканал" на 13,9% встановлених постановою НКРЕКП від 25.01.2019 № 58 на рівні 9,01 грн. за м. куб у порівнянні з 7,91 грн. за м. куб, врахованих у діючих тарифах на теплову енергію;
  •  підвищенням договірної ціни на постачання електричної енергії на 5% згідно до укладеного Договору "Про постачання електричної енергії споживачу" від 27 грудня 2018 року між КП "Київтеплоенерго" та ТОВ "Київські енергетичні послуги" з огляду на впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;
  •  зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (зменшення на 14%);
  •  підвищенням витрат на ремонти підрядним способом у зв’язку із заключенням договорів відповідно до проведених тендерних процедур;
  •  зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП "Завод Енергія" для категорії "населення" на 0,1% з 864,68 за Гкал (без ПДВ) до 863,84 грн за Гкал (без ПДВ) та для категорії 2бюджетні установи" на 0,1% з 1238,74 за Гкал (без ПДВ) до 1237,48 грн за Гкал
  • (без ПДВ);
  • підвищенням плати на землю. 

З новими тарифами можна ознайомитися тут. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує встановити граничний тариф на централізоване опалення. 

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