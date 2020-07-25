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В Киеве во время движения загорелся автомобиль

В Киеве во время движения загорелся автомобиль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora. Возгорание ликвидировали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"24 июля в 9:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Калачевская, 13 в Днепровском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, спасатели установили, что загорелся автомобиль Volkswagen Bora. В 10:02 бойцы ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате пожара был поврежден моторный отсек, пластиковые элементы передней части кузова и лакокрасочное покрытие.

Отмечается, что на месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

"По словам владельца, машина загорелась во время движения. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, в центре Киева горели два автомобиля.

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