У центрі Києва горіли два автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Києві біля Національного палацу мистецтв “Україна” загорілися два автомобілі, одна автівка, ймовірно, вибухнула, передає УНН.
Так, сьогодні в столиці на вулиці Велика Васильківська, біля Національного палацу мистецтв “Україна”, загорілися два автомобілі: BMW та Toyota. Також один автомобіль, ймовірно, вибухнув.
Наразі інформацію та деталі УНН уточнює у поліції.
Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці цієї ночі внаслідок загоряння побутового сміття на вулиці Промисловій, 4, горіли два вагончики і чотири автівки.
Як повідомлялося, у Києві біля 16-поверхового житлового будинку цієї ночі горіли два автомобілі.