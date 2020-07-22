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У центрі Києва горіли два автомобілі

У центрі Києва горіли два автомобілі

Київ • УНН

 • 19996 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Києві біля Національного палацу мистецтв “Україна” загорілися два автомобілі, одна автівка, ймовірно, вибухнула, передає УНН.

Так, сьогодні в столиці на вулиці Велика Васильківська, біля Національного палацу мистецтв “Україна”, загорілися два автомобілі: BMW та Toyota. Також один автомобіль, ймовірно, вибухнув.

Наразі інформацію та деталі УНН уточнює у поліції.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці цієї ночі внаслідок загоряння побутового сміття на вулиці Промисловій, 4, горіли два вагончики і чотири автівки.

Як повідомлялося, у Києві біля 16-поверхового житлового будинку цієї ночі горіли два автомобілі.

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