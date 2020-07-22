В центре Киева горели два автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Киеве возле Национального дворца искусств "Украина" загорелись два автомобиля, один автомобиль, вероятно, взорвался, передает УНН.
Так, сегодня в столице на улице Большая Васильковская, возле Национального дворца искусств "Украина", загорелись два автомобиля: BMW и Toyota. Также один автомобиль, вероятно, взорвался.
Сейчас информацию и детали УНН уточняет у полиции.
Напомним, в Голосеевском районе столицы этой ночью в результате возгорания бытового мусора на улице Промышленной, 4, горели два вагончика и четыре автомобиля.
Как сообщалось, в Киеве возле 16-этажного жилого дома этой ночью горели два автомобиля.