У столиці через пожежу сміття загорілися вагончики і чотири автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Голосіївському районі столиці цієї ночі внаслідок загоряння побутового сміття на вулиці Промисловій, 4, горіли два вагончики і чотири автівки. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в місті Києві, передає УНН.
"Пожежу на загальній площі 300 кв. м було локалізовано о 00:39, а о 00:51 – ліквідовано. Внаслідок пожежі вщент згоріли два автомобіля марки "Газель", пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля "Газ Соболь", а в автомобілі ВАЗ 2114 від вогню було пошкоджено передній бампер та фару. Дерев'яний вагончик згорів повністю, в металевому згоріло внутрішнє оздоблення та особисті речі", – йдеться в повідомленні.
У ДСНС додали, що загиблих та травмованих в результаті пожежі немає.
Як раніше повідомляв УНН, в Дарницькому районі Києва цієї ночі біля багатоповерхівки згоріли два автомобілі.