В столице из-за пожара мусора загорелись вагончики и четыре автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Голосеевском районе столицы этой ночью в результате возгорания бытового мусора на улице Промышленной, 4, горели два вагончика и четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"Пожар на общей площади 300 кв. м был локализован в 00:39, а в 00:51 - ликвидирован. В результате пожара полностью сгорели два автомобиля марки "Газель", повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля "Газ Соболь", а в автомобиле ВАЗ 2114 от огня были повреждены передний бампер и фара. Деревянный вагончик сгорел полностью, в металлическом сгорело внутреннее убранство и личные вещи", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что погибших и травмированных в результате пожара нет.
Как ранее сообщал УНН, в Дарницком районе Киева ночью возле многоэтажки сгорели два автомобиля.