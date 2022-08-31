В Киеве во время воздушной тревоги будут останавливать работы на стройплощадках

Цитата

"Все работы на строительных площадках столицы во время тревог будут прекращаться. Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с 1 сентября. Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В частности, и работникам на строительстве", – говорится в сообщении.

Добавим

Как отметили, от жителей столицы поступало много жалоб по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог пугают и создают дополнительное напряжение.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на петицию с просьбой отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушных тревог отметил, что решение принял Совет обороны, на которое он не имеет влияния.

С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, должны останавливать движение во время воздушной тревоги, а пассажиры – покинуть салон и пройти в укрытие.