У Києві під час повітряної тривоги зупинятимуть роботи на будмайданчиках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня у Києві під час повітряної тривоги зупинятимуть роботи на будівельних майданчиках. Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає УНН.
Цитата
"Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час тривог припинятимуть. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня. Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Як зазначили, від жителів столиці надходило багато скарг щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог лякають і створюють додаткову напругу.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко у відповідь на петицію з проханням скасувати зупинення наземного громадського транспорту під час повітряних тривог зазначив, що рішення ухвалила Рада оборони, на яку він не має впливу.
З 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, мають зупиняти рух під час повітряної тривоги, а пасажири – залишити салон і пройти в укриття.